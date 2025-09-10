El tenista Carlos Alcaraz estaría saliendo con la modelo Brooks Nader

El domingo pasado, Carlos Alcaraz ganó el US Open de tennis en Nueva York y en sus últimos partidos estuvo siendo animado por la supermodelo Brooks Nader, aunque no estaba en las grandes como su pareja oficial, ahora se ha confirmado que están saliendo.

La presencia de la modelo en algunos partidos del torneo sí llamó la atención de los medios y curiosos. Inicialmente, se pensó que estaba en una relación con el italiano Jannik Sinner, pero poco después en una entrevista con Jimmy Kimmel lo desmintió.

La confirmación de su relación con Alcaraz fue dada por Grace Ann Nader, hermana de la modelo, a ‘E! News’. Aclaró que aún no son oficialmente novios, pero sí han comenzado a salir y a conocerse. De la relación llama la atención que ella es seis años mayor que él, Nader tiene 28 años y él tiene 22.

“Salir con alguien es un término muy vago. Pero sé que él es el hombre del momento”, dijo a ‘E! News’.

Actualmente, el tenista español es el 1 del mundo, y aunque se ha hecho muy popular, no se le ha conocido relaciones oficiales. Por otro lado, a la modelo sí se le ha relacionado con otras personas: Gleb Savchenko, quien fue su compañero en ‘Dancing with the Stars’ y también se le llegó a relacionar con Tom Brady, aunque solo quedó en rumores.

Antes de ellos, Nader estuvo casada con el publicista Billy Haire durante tres años.

En entrevistas pasadas, el español ha dicho que está soltero y en una reciente entrevista exclusiva con ‘El Diario NY’ habló sobre los comentarios en los que se le critica por las supuestas fiestas a las que asiste y por sus viajes a Ibiza: “A mí me gusta disfrutar. ¿A quién no le gusta disfrutar? Por eso es por lo que trabajamos, por eso es por lo que sufrimos, por eso es por lo que estamos tiempo fuera de casa. Para luego tener nuestros momentos, nuestra diversión. Cada uno disfruta de una manera. A mí, personalmente, sí, me gusta salir, pero tengo 22 años. ¿Quién no ha salido con 22 años? ¿Quién no ha disfrutado con 22 años? Eso es lo que a mí me gusta: pasármelo bien con mi familia, con mis amigos, sea de fiesta o con planes muchísimo más tranquilos”.

