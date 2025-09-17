Carlos Alcaraz y David Ortiz inspiran menú especial en restaurante de Manhattan por el Mes de la Herencia Hispana

Carlos Alcaraz fue el hombre de moda en Nueva York en las últimas semanas luego de ascenso a lo más alto de Flushing Meadows ganando el US Open. Un restaurante en pleno corazón de Manhattan decidió honrar el Mes de la Herencia Hispana con un menú especial en el que usan el nombre del tenista español junto al de la leyenda de la MLB, David Ortiz.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el restaurante neoyorquino Sei Less lanzó un menú especial para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Este incluye un cóctel y varios platos por valor de $50 dólares y busca homenajear “pioneros en el deporte y el entretenimiento”.

Al parecer, Carlos Alcaraz, KAT (Karl-Anthony Towns) y ‘Big Papi’ (David Ortiz) son clientes frecuentes del lugar. Este habría sido uno de los motivos por los que el restaurante decidió inspirarse en ellos.

Según la información, Sei Less confirmó que ellos mismos ayudaron a “curar” el menú para que los amantes de la comida puedan “comer como sus estrellas favoritas”.

En el caso de Alcaraz, es protagonista de una de las entradas con unos dumplings de camarón al vapor con crema de trufa.

Por su parte, David Ortiz forma parte de los platos fuertes con una carne de res con pimienta negra, pimientos rojos, cebolla y salsa de frijoles negros. Karl-Anthony Towns encabeza los postes con un mousse de chocolate oscuro con salsa de chocolate.

No son las únicas personalidades presentes en el menú. También se unen Cardi B, Fat Joe, Ozuna, Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Tokischa y Mike Towers.

Según Ivi Shano, cofundador del restaurante, la iniciativa busca honrar a personalidades latina destacadas en diferentes ramos por el Mes de la Herencia Hispana.

“Para el Mes de la Herencia Hispana, quisimos honrar a varios pioneros hispanos que visitan nuestro restaurante de una forma significativa. Cada uno de ellos es un innovador en su campo, y estamos orgullosos de compartir sus historias a través de sus platos favoritos”, dijo.

“En Sei Less creemos que somos más que un restaurante: somos un hogar lejos de casa que une a las personas y celebra la cultura y la comunidad de formas inolvidables, concluyó.

Sei Less abrió sus puertas en 2022 y es uno de los lugares más populares del corazón de Manhattan en Nueva York. Al lugar han acudido celebridades como las que dan nombre a los platillos del menú especial y estrellas como Kevin Durant, 50 Cent, J. Cole y Mark Wahlberg.



