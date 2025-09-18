Peligrosas citas de amor en Nueva York: dos mujeres engañan a hombres y los roban, alerta la policía

Dos mujeres están siendo buscadas como sospechosas de haber robado a hombres en Nueva York tras citarlos usando aplicaciones de relaciones personales.

La Policía de Nueva York afirma que las sospechosas han estado usando una aplicación de citas amorosas para atraer a sus víctimas a diferentes edificios de Cooper Park Houses, complejo de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn, como parte de un plan de robo. En incidentes separados, dos jóvenes de veintitantos años se conectaron con las mujeres y acordaron reunirse en un apartamento allí del 5to piso para pasar el rato, sin saber que serían robados antes de entrar a la supuesta cita, indicó PIX11 News.

El primer incidente ocurrió el 22 de julio alrededor de las 9:57 p.m. en el edificio 389 Morgan Avenue. El segundo ocurrió el 29 de julio alrededor de las 2:00 p.m. en 30 Debevoise Av.

En ambos casos, al salir del ascensor las víctimas fueron interceptadas por dos hombres armados y enmascarados. Tras un violento forcejeo, les quitaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y, en uno de los casos, el auto Mercedes-Benz de la víctima.

El Departamento de Policía de Nueva York publicó esta semana las siguientes imágenes de vigilancia de las dos mujeres solicitadas. Vecinos que hablaron con PIX11 News dijeron que nunca las habían visto, pero no les sorprendía la situación. “Es normal… Allá, cerca de Morgan y lugares similares, usan eso para eso”, afirmó uno.

En septiembre del año pasado un encuentro amoroso terminó en tragedia cuando un hombre mató a otro en una pelea con cuchillos en un apartamento del Upper East Side de Manhattan (NYC). En mayo de 2024 una cita de amor terminó con el robo a un hombre en su casa a quien le quitaron su teléfono celular, reloj Apple y hasta la ropa en El Bronx (NYC).

En otro caso similar, en agosto de 2023 una hispana fue sentenciada tras declararse culpable de un secuestro violento que dejó a un hombre quemado, amordazado y al borde de la muerte en Nueva York en 2022, tras conocerse en Instagram y acordar una cita. También ese mes un hombre fue gravemente herido al ser apuñalado en el cuello por un extraño con el que se encontró en El Bronx después de conectarse en una aplicación de citas.

En marzo de 2023 Andrew D. Ávila, joven de 25 años, fue arrestado en relación con la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en un estacionamiento en Long Island (NY), en una aparente cita de amor que se tornó trágica.

En septiembre de 2022 la policía advirtió sobre varios casos recientes de citas “de amor” concertadas vía Facebook que terminaban en violentas pesadillas en hoteles y moteles de Nueva York, con robos a punta de pistola.