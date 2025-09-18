Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del jueves, 18 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las que más seguidores tiene en República Dominicana, con sorteos diarios que brindan a los jugadores la posibilidad de ganar premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en esta lotería o sencillamente deseas estar informado de los últimos resultados, continúa para obtener más información.

Revisa a continuación los resultados de hoy jueves, 18 de septiembre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio perfecto. Ahora mismo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del jueves 18 de septiembre

Los números ganadores son: 06 06 92

SÚPER KINO TV | Números ganadores del jueves 18 de septiembre

Los números ganadores son: 25 35 03 58 48 24 75 36 12 73 50 17 40 08 39 02 31 54 22 49

LOTTO POOL | Números ganadores del jueves 18 de septiembre

Los números ganadores son: 01 02 13 22 28

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del jueves 18 de septiembre

Los números ganadores son: 03 41 32

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes adquirir un boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Tu boleto tendrá una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede hacer la cantidad de jugadas que desees.

Una vez hecha la elección de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar con cuidado. Si ganas, tu recibo te hará valedor del premio.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran cada día a distintas horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, puesto que ofrece a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, ganarás el premio mayor.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El sorteo consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra diariamente a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

