Trump firma acuerdos multimillonarios de tecnología y energía nuclear con Reino Unido

El presidente Donald Trump y el primer ministro del Reino Unido,, Keir Starmer, formalizaron un acuerdo de colaboración que denominaron como “Acuerdo de Prosperidad Tecnológica”, que está enfocado en materia tecnológica y de energía nuclear

El pacto autorizó una considerable inyección de capital en la economía del Reino Unido, con empresas tecnológicas líderes como Nvidia como principales inversionistas. La ceremonia de firma se realizó en Chequers, la residencia campestre del primer ministro.

Además de las inversiones en el sector tecnológico, los dos líderes firmaron una serie de convenios multimillonarios en el ámbito de la energía nuclear, los cuales tuvieron como objetivo fundamental liberar al Reino Unido de la dependencia de la energía proveniente de Rusia.

El pacto también contempló políticas que aliviaron las restricciones a la construcción de nuevas centrales eléctricas en ambos países, un paso significativo hacia la diversificación energética.

Reino Unido celebra acuerdos con Estados Unidos

Durante el evento en Chequers, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó los acuerdos con las compañías estadounidenses como “el mayor paquete de medidas de inversión en la historia británica”.

La inversión, valorada en 150,000 millones de libras (aproximadamente $203,500 millones de dólares), representó una cifra sin precedentes, declaró EFE.

“Miren lo que estamos logrando hoy. Juntos, los acuerdos y las inversiones que anuncian hoy rompen todos los récords”, declaró Starmer. ¡Qué día! 250,000 millones de libras ($339,100 millones de dólares) fluyendo en ambas direcciones a través del Atlántico.

El acuerdo representa el mayor paquete de inversión de este tipo en la historia británica, “con diferencia”. Además, añadió que estas inversiones “cambiarán la vida” de muchos trabajadores en múltiples sectores.

El acuerdo estableció un flujo de inversiones de 150.000 millones de libras provenientes de empresas estadounidenses hacia el Reino Unido, mientras que también destinó miles de millones en inversiones británicas al suelo estadounidense.

El compromiso destacó la importancia de la cooperación económica transatlántica. Los dos jefes de gobierno comparecieron conjuntamente para resaltar los beneficios de este intercambio de capital, que simbolizó un nuevo capítulo en las relaciones comerciales entre ambas naciones.

