Clima de hoy en Nueva York para este viernes 19 de septiembre

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir a las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC). Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% durante el día y del 11% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:40 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:59 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 59 y los 73 grados Fahrenheit (15 y 23ºC).

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.