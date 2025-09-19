Donald Trump descarta haber discutido un “cambio de régimen” en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves haber sostenido conversaciones con miembros de su gobierno para planear un eventual “cambio de régimen” en Venezuela.

La aclaratoria la hizo a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington tras concluir su visita oficial al Reino Unido.

Consultado por una periodista sobre si había discutido el tema con el secretario de Estado Marco Rubio o con líderes militares, el mandatario respondió con un breve: “No, no lo he hecho”.

Escalada en el Caribe

Las declaraciones de Trump se producen en medio de un aumento de la tensión entre Washington y Caracas, luego del despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico.

El propio Trump aseguró que las fuerzas norteamericanas han hundido al menos tres embarcaciones en aguas internacionales, que según la Casa Blanca transportaban drogas desde Venezuela.

Añadió que en esas operaciones murieron las personas que viajaban a bordo.

El régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, rechaza esa versión, niega vínculos con el narcotráfico y califica los ataques como “ilegales”.

La advertencia de Maduro

Ante la presión militar y política de Estados Unidos, Maduro ha advertido que Venezuela atraviesa una “fase de lucha no armada”, pero que si el país fuese agredido, pasaría “inmediatamente” a la “lucha armada” para enfrentar lo que denominó un “grupo yanqui invasor”.

El líder chavista también rechaza las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, que lo señala de liderar el llamado Cártel de los Soles. Como parte de esa estrategia, Washington mantiene una recompensa de hasta $50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

