Extensión de Messi sería “una noticia tremenda para la MLS” según Javier Mascherano

Horas cruciales se viven en el Inter Miami de cara a una decisión que marcará el rumbo del equipo para el corto y mediano plazo, pues la continuidad de Lionel Messi apunta a extenderse, con lo que la afición en Miami podrá seguir disfrutando del astro argentino más allá de esta temporada 2025, misma en la que su contrato actual llega a su fin.

La renovación de Lionel Messi está acordada entre el club y el propio jugador, esto de acuerdo con reportes previos dados a conocer por el Miami Herald, que recientemente aseguró que es cuestión de días para que se haga oficial.

Este viernes en conferencia de prensa, Javier Mascherano fue cuestionado sobre la renovación de Messi, sin embargo, el técnico argentino nuevamente se limitó a dar detalles sobre las negociaciones entre el jugador y el club.

Mascherano tranquilo por la continuidad de Messi

Sin embargo, Mascherano dejó entrever que la negociación va por buen camino y aseguró que la renovación la darán a conocer el club y el jugador, destacando que será una gran noticia no solo en Inter Miami, si no también para la MLS.

“Yo no voy a hablar de supuestos, aparte no soy yo el que tiene que dar esa noticia. Ojalá se dé pronto, como digo siempre, porque creo que es una grandísima noticia no solamente para el club, sino para la MLS en general”, dijo Mascherano.

Y completó: “Si se da, va a ser una gran noticia para el fútbol de Estados Unidos, poder contar con él un tiempo más. Para la historia del club es algo único, pero para el fútbol del país sería muy importante. Pero repito: hay que esperar a que las cosas se desarrollen por sí solas y que lo puedan anunciar los que lo tienen que anunciar”.

Luego de la gran exhibición que el argentino brindó ante Seattle Sounders a mitad de semana y tras dejar atrás las lesiones, Lionel Messi apunta a enfrentar este sábado al cuadro de DC United.

El argentino entrenó sin mayor problema junto al resto del equipo y debido a las bajas en el ataque y las pocas opciones de rotación con las que Mascherano cuenta, el 10 argentino apunta nuevamente a la titularidad en un duelo en el que Miami buscará sumar tres puntos clave de cara a su lucha por la Supporters Shield.

