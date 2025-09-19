Fernando “Bocha” Batista rompe el silencio tras su salida de la Vinotinto

La salida de Fernando Batista de la selección venezolana generó una ola de especulaciones y preguntas entre los aficionados. Ahora, el técnico ha decidido contar su versión de lo ocurrido, brindando un contexto que hasta ahora era desconocido sobre su gestión y la mentalidad de su equipo.

En una entrevista para DSports Radio, Batista no tuvo reparos en hablar sobre uno de los momentos más tensos de su ciclo: el entretiempo del último partido de eliminatorias, con Venezuela.

El “Bocha” confesó haber recibido una noticia clave: Bolivia, el rival directo de Venezuela por el puesto de repechaje, iba ganando en su partido. Un resultado que de mantenerse, con la derrota también parcial de Venezuela ante Colombia, dejaba a la Vinotinto fuera del Mundial. Pero Batista, con una visión de estratega, decidió no revelar esa información a sus futbolistas.

“Había mucho nerviosismo. Cuando nosotros llegamos al vestuario, no quería que se enteraran del resultado de Bolivia”, explicó. Su decisión se basó en el temor de que la mala noticia les quitara la concentración necesaria para el segundo tiempo.

Batista fue tajante al describir el estado mental de sus jugadores en ese momento: “Mi charla técnica en el entretiempo fue para calmarlos. Que no piensen en el resultado del otro partido”. Y fue aún más crítico al reflexionar sobre el desempeño de su equipo: “Hicimos todo lo que no teníamos que hacer… imagínense, ni querían que supieran los jugadores porque no estaban mentalmente para pensar en el Mundial”.

El técnico concluyó su declaración con una dura autocrítica para su equipo, revelando que en ese momento pensó: “Bien eliminados estamos del mundial”, una frase que resalta el grado de frustración que sintió por la falta de madurez de sus futbolistas en un momento tan trascendental para el futuro de la selección.

