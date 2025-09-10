Fernando “Bocha” Batista tras fracaso de Venezuela: “Le pedimos disculpas a los venezolanos”

La Vinotinto cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 con una dura derrota 3-6 ante Colombia, resultado que dejó al equipo sin opciones de clasificación y que puso al técnico argentino Fernando “Bocha” Batista en el centro de las críticas.

Tras el encuentro en Maturin, el DT compareció brevemente ante los medios, pero aclaró que no iba a responder preguntas. Con un tono visiblemente afectado, Batista se limitó a ofrecer disculpas por el fracaso deportivo.

“Es un momento muy duro. Lo intentamos, pero no pudo ser. Simplemente le pedimos disculpas a los venezolanos. Agradezco a este grupo que lo intentó hasta la última fecha”, expresó el entrenador.

El estratega reconoció que no era el momento para hacer un balance profundo y dejó en claro que cualquier decisión o análisis se hará más adelante. “En estos momentos es difícil mucho análisis, muchas cosas que puedan venir, pero en días venideros empezaremos a tomar los análisis más tranquilos. Es un momento muy difícil en lo personal y en lo futbolístico”, añadió.

Pese a la presión de un sector de la afición que pide su salida, Batista no dejó ver si continuará o no al mando del proyecto Vinotinto al menos por ahora, en medio de la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la selección.

