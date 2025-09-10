Argentino Fernando Batista dejó de ser seleccionador de Venezuela

El estratega argentino Fernando “Bocha” Batista fue despedido este martes de su cargo como seleccionador de Venezuela, apenas un día después de la vapuleada histórica de Colombia que goleó como visitante 6-3 a la Vinotinto para quedar fuera del Mundial 2026.

A través de un comunicado la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) explicó que con efecto inmediato Batista y todo su cuerpo técnico fue apartado en pro de una mejora en los resultados que faltaron en este proceso.

“La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informa a la opinión pública que, tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando “Bocha” Batista ha sido cesado en sus Funciones como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, junto con todo su cuerpo técnico.

La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo”, escribió el ente federativo en sus redes sociales.

Batista había sido duramente criticado en público y en redes sociales no solo por la goleada encajada y el planteamiento técnico mostrado ante Colombia, sino en haberse escondido y no haber dado la cara a los medios de comunicación en la rueda de prensa postpartido.

“Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución. La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista”, cierra el texto.

Batista, quien el 20 de agosto cumplió 55 años, había llegado al banquillo de la selección venezolana el 10 de marzo de 2023, luego del despido de José Pekerman en medio de un escándalo de corrupción, en el que también se envió envuelto su colaborador Pascual Lezcano.

El exfutbolista debutó el 24 de marzo de 2023, en partido amistoso jugado en la ciudad saudí de Yeda que sus pupilos ganaron por 2-1 con goles de Cristian Romero y Josef Martínez.

Bajo el mando de Batista, el equipo sudamericano mostró buen fútbol por momentos, como el arribo a los cuartos de final en la Copa América de Estados Unidos 2024, donde fue eliminada en tanda de penaltis por la selección de Canadá.

Sigue leyendo: