Penélope Menchaca habla del diagnóstico de Osmariel Villalobos

La conductora mexicana Penélope Menchaca habló en el programa Hoy Día de la noticia que dio este jueves Osmariel Villalobos, quien contó a su audiencia que fue diagnosticada con un cáncer de mama en etapa temprana.

En el show matutino de Telemundo hablaron del video que compartió la conductora venezolana y le desearon una pronta recuperación.

Además de esto, la presentadora dijo: “Dentro de todo lo terrible que puede ser este tipo de diagnóstico, al menos es algo bueno”. Esto debido a que no se ha diseminado el cáncer y lo detectaron a tiempo.

Recordó también que Osmariel formó parte de Miss Universe Latina, en donde se convirtió en una de las finalistas de la competencia. “Las cosas pasan por algo. Me pongo a pensar que si hubiera ganado ella para irse a Miss Universo, no se hubiera podido ir, hubiera sido algo que tuviera que detener porque se tiene que tratar”, dijo.

Osmariel Villalobos tiene cáncer

La ex reina de belleza contó que luego de hacerse una biopsia recibió este diagnóstico que le ha cambiado la vida.

“Hace una semana les conté que estaba esperando el resultado de una biopsia y tengo días con el diagnóstico. Es ductal carcinoma in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama. Sí, la palabra cáncer asusta, es fuerte, pero en este caso se detectó antes de que fuera algo más serio”, afirmó.

La venezolana también contó en su mensaje: “Se detectó a tiempo y eso me da una gran ventaja. Estoy enfrentando esto desde la calma, con diligencia, con mucha información y con el acompañamiento necesario”.

El público se ha solidarizado con ella y espera que pronto se recupere para retomar sus proyectos. Por eso le han dejado mensajes como: “Muchas bendiciones y salud”, “Que Dios la sane de todo corazón”, “Eres sumamente diligente, y serás prosperada en salud y bienestar, es parte de tu maravilloso propósito ser luz y guía para muchos, te amamos y saldremos de esto, siempre contigo”.

