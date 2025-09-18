Osmariel Villalobos, exparticipante de Miss Universe Latina, confirma que tiene cáncer de mama

La presentadora venezolana Osmariel Villalobos confirmó este 18 de septiembre que fue diagnosticada con cáncer de mama en una etapa temprana.

En un video que compartió en Instagram, la exparticipante de realities como Miss Universe Latina y La Casa de los Famosos, dijo: “Hace una semana les conté que estaba esperando el resultado de una biopsia y tengo días con el diagnóstico. Es ductal carcinoma in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama. Sí, la palabra cáncer asusta, es fuerte, pero en este caso se detectó antes de que fuera algo más serio”.

En el material, indicó que se está informando y apoyándose en un equipo médico para superar esta situación. “Se detectó a tiempo y eso me da una gran ventaja. Estoy enfrentando esto desde la calma, con diligencia, con mucha información y con el acompañamiento necesario”, destacó.

La ex reina de belleza contó que hace poco se hizo una resonancia magnética para planificar con el oncólogo el tratamiento de la manera más precisa. “Comparto esto porque creo en hablar desde la conciencia y la verdad. Si esto que estoy haciendo, ayuda a alguien a que se haga un chequeo, escuche su cuerpo, pregunte sin miedo, entonces ya valió la pena”, reflexionó.

Osmariel Villalobos tiene cáncer

La conductora de televisión agradeció el apoyo que le ha dado la gente en redes sociales, pues es una manera de encontrar fuerzas para avanzar en este proceso.

En la descripción del video complementaba detalles de cómo ha intentado sobrellevar esta dura noticia. “A pesar del resultado de la biopsia y el diagnóstico, sigo aquí… viviendo, sintiendo, avanzando con mis proyectos y dándome permiso de ser humana. Hay días en los que me siento fuerte, y otros en los que simplemente necesito llorar… y lloro. Porque sentir también es parte de sanar. No me detengo, solo respiro más profundo. Gracias por estar y de corazón si esto que estoy viviendo le sirve a alguien más, entonces ya valió la pena”, escribió.

El diagnóstico de Osmariel es un carcinoma (cáncer) en etapa 0, porque ya hay células malignas en los conductos mamarios. La diferencia es que aún no ha invadido el tejido mamario ni se ha extendido.

