Perú celebra triunfo en el Mundial de Desayunos regalando más de 10,000 panes con chicharrón

El pan con chicharrón es un desayuno peruano que se popularizó recientemente con el “Mundial de Desayunos” organizado por el streamer Ibai Llanos. Para celebrarlo en Perú regalarán más de 10,000 panes con chicharrón.

Esta gustosa comida, elaborada con pan, chicharrón, camote y una ensalada de cebolla y ají, se abrió paso en la competencia de desayunos, imponiéndose en la gran final a la arepa Reina Pepiada de Venezuela.

Obtuvo más de 12 millones de votos, consolidándose como el plato preferido en esta competencia que se llevó a cabo a través de las redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube.

Una celebración que una la gastronomía y las actividades culturales

Este concurso generó una movilización importante en la vida política, social y cultural de Perú, al punto de que para celebrar este galardón se decidió regalarán con chicharrón en la ciudad de Lima.

La prensa local reseña que se repartirán más de 10.000 panes de chicharrón, no se descarta que puedan alcanzar los 15,000 panes desde las 9:00 am en el Centro Comercial Parque Cánepa, en el distrito de La Victoria, Lima.

La entrega de los panes se hará en medio de actividades recreativas y culturales que incluyen presentaciones artísticas, comparsas, bailes, espectáculos culturales, y desfile de comerciantes.

¿Por qué gusta tanto el pan con chicharrón?

El pan con chicharrón surgió como una comida popular que los trabajadores acostumbraban a comer, ya que buscaban un alimento que les diera suficiente saciedad y energía para hacer sus actividades.

Uno de los ingredientes clave de esta preparación es el chicharrón, una carne gustosa, jugosa y con un gran aporte calórico que llegó con los españoles.

Otro de los ingredientes es el pan francés, un pan con cuerpo firme que, combinado con el camote y la tradicional ensalada de ají, genera una deliciosa combinación de sabores.

Este platillo lo puedes preparar en casa. Consulta la receta que publicamos recientemente en este link.

