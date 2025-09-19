Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del viernes, 19 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos cada día que ofrecen a los participantes la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te interesa participar en sus sorteos o sencillamente quieres estar informado de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Aquí abajo los resultados de hoy viernes, 19 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. A continuación, te traemos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 19 de septiembre

Los números ganadores son: 95 96 17

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 19 de septiembre

Los números ganadores son: 02 11 69 08 30 60 51 20 80 50 19 42 04 63 57 77 32 15 44 76

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 19 de septiembre

Los números ganadores son: 02 03 06 18 20

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 19 de septiembre

Los números ganadores son: 21 20 11

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de adquirir un ticket en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez hecha la elección de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un resguardo que has de proteger cuidadosamente. Si ganas un premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para tener premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarte el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también reciben premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo todos los días a diferentes horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, pues da a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

También puedes lograr premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡tranquilo que tus posibilidades no acaban aquí!

El sorteo consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se realiza diariamente a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria