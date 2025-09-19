Trump critica a congresista demócrata tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk

El presidente Donald Trump, criticó a la congresista demócrata Ilhan Omar, luego de hacer comentarios después de la muerte de Charlie Kirk. En una publicación en su red social estalló en contra de la representante destacando su origen somalí y la situación en la que viven en el país.

La representante de Minnesota criticó las opiniones de Charlie Kirk en cuanto a la posesión de armas de fuego y las relaciones raciales después de que George Floyd fuera asesinado en Minneapolis en 2020.

En algunas publicaciones también destacan que llamó al activista conservador “terrorista estocástico”, lo que también provocó una molestia entre los republicanos.

Severas críticas a la congresista y su país de origen

El mandatario escribió en Truth Social sobre las palabras de Omar, criticando sus orígenes.

“El país de Ilhan Omar, Somalia, está plagado de falta de control del gobierno central, pobreza persistente, hambre, terrorismo, piratería, décadas de guerra civil, corrupción y violencia generalizada. El 70 % de la población vive en pobreza extrema y enfrenta inseguridad alimentaria”, escribió Trump.

Además agregó que Omar les dice “cómo dirigir Estados Unidos” y cuestionó, sin confirmación oficial, aspectos de su matrimonio, cuestionando que “¿no fue ella quien se casó con su hermano para obtener la ciudadanía?”, publicó EFE.

Republicanos buscaban censurarla

Después de hacer las declaraciones de Kirk, Ilhan Omar enfrentó el intento de los republicanos por censurarla en la Cámara de Representantes.

Los congresistas llevaron a cabo una votación que dio como resultado 214 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Representantes tomó la decisión de archivar la resolución que presentó la republicana Nancy Mace, quien se enojó tras los comentarios.

Tras el fallo, Mace, representante de Carolina del Sur escribió un mensaje en donde mostró su molestia redactando que Omar se burló de la muerte de Kirk.

“Ilhan Omar se burló del asesinato a sangre fría de un esposo y padre estadounidense inocente”, afirmó en un post en X. “Ha apoyado al ISIS. Ha apoyado a los Hermanos Musulmanes. Ha incitado a la violencia política. Y esta noche, el Congreso la ha protegido”, redactó la republicana.

Mientras, Omar publicó en su cuenta de X que los congresista que votaron en contra no se unieron para “protegerla”, sino que lo hicieron por respeto a “la Primera Enmienda y la cordura” y agregó: “Este país defiende la libertad y lo que está sucediendo es inaceptable”.

Breve biografía de la representante

Ilhan Omar nació en Mogadiscio, Somalia en 1982, pero a los cuatro años huyó a un campo de refugiados de Kenia en medio de una guerra civil en su país.

En 1995 llegó a Estados Unidos, se instalaron previamente en Arlington, Virginia​ y posteriormente se trasladaron a Minneapolis, donde Ilhan aprendió inglés. Se naturalizó en el 2000 y tras graduarse en ciencias políticas en 2011 dio el salto a la vida partidaria.

Fue elegida en noviembre de 2016 y se convirtió en la primera persona de origen somalí y la primera mujer de musulmana que logró un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Obtuvo el escaño por Minnesota, el estado donde se concentra la mayor comunidad somalí por el Partido Demócrata Laborista Agrícola de Minnesota, aliado local del Partido Demócrata.

