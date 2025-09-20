Chicago: pronóstico del tiempo para este sábado 20 de septiembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 20 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 55 durante el día y del 55 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:36 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:52 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 66 (19ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 90% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por el reto que supone acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima