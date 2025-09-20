Clayton Kershaw explica los motivos de su retiro del béisbol

El béisbol se prepara para despedir a una de sus figuras más icónicas de la última década. El anuncio de retiro de Clayton Kershaw ha marcado el fin de una era, y el pitcher no ha tardado en compartir las razones personales que lo llevaron a tomar una decisión tan importante.

El adiós del as de los Dodgers, con una carrera llena de logros, tiene un trasfondo mucho más personal que profesional.

En una emotiva conferencia de prensa, Kershaw abrió su corazón y habló sobre la lucha interna que ha enfrentado durante años, una que lo ha llevado a un punto de quiebre entre su pasión por el béisbol y su amor por su familia.

El lanzador explicó que la decisión se intensificó con el crecimiento de sus hijos y las nuevas etapas de sus vidas. “Siempre te sientes tirando en dos direcciones, y siempre hay una sensación persistente de que no le estás dando tu todo a ninguno”, admitió.

El zurdo, conocido por su carácter fuerte y su enfoque en el juego, reveló su lado más humano y el peso que ha sentido por no poder estar en dos lugares a la vez.

Kershaw no ocultó la culpa que a menudo lo atormenta por estar lejos de casa: “Luchas con la culpa, jugando un juego por diversión mientras ella maneja la carga de cuatro niños en casa. A menudo se siente como si no estuvieras cumpliendo en ambos lados”. También reconoció el apoyo incondicional de su esposa, Ellen: “Ella hace un trabajo increíble. Siempre me asegura: ‘Estoy 100% comprometida con lo que sea que estés haciendo’, y esa fuerza es indispensable.”

El legendario pitcher también mencionó la influencia de su hijo mayor, Charlie, en su decisión, viendo la alegría de su pequeño al comprender el juego. “Tener a Charlie en el campo hoy y verlo realmente comprender el juego, me trae alegría. Eso definitivamente influye en mi decisión.”

Finalmente, Kershaw expresó su entusiasmo por la nueva etapa que se avecina con su familia: “Vamos a poder viajar y explorar nuevas ciudades juntos, en lugar de estar atrapados en nuestra pequeña burbuja en casa, ¡es realmente enriquecedor!”. Con su decisión, Clayton Kershaw deja claro que, para él, el legado más importante es el que deja fuera del campo.

