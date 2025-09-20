Columna de María Marín: Preguntas que solo sirven para buscar pelea

Imagina que estas muy contenta y relajada compartiendo con tu pareja. Están tomando un sabroso vino y de repente sientes la curiosidad de saber más de él y su pasado amoroso.

¿Crees que en ese momento tienes en el derecho de preguntarle lo que sea? La gran mayoría responderá: “¡por supuesto! estoy en mi derecho de cuestionar lo que quiera”. Es cierto que en una relación debe existir la confianza para poder preguntar abiertamente lo que desees, sin embargo, hay preguntas indiscretas que debes evitar por más curiosidad que tengas, ya que sembrarán inseguridades y celos en tu relación. He aquí tres preguntas que nunca debes hacer:

1) ¿Con cuántas mujeres has estado? – Si no quieres asustarte y volverte loca de celos, ¡no le preguntes eso! Además, los hombres suelen mentir al respecto. Cuando están entre amigos exageran y dicen que han tenido cientos de mujeres para impresionarlos, pero cuando están con su pareja, les aseguran que han sido escazas las veces que se ha metido con una mujer en la cama.

2) ¿Cuál de mis amigas te parece más guapa? Si te dice que ninguna, te está mintiendo, a menos que tengas una sola amiga y ésta sea bizca, mellada y calva. Pero si tienes varias amigas, como comúnmente sucede y se le ocurre señalarte cuál es la más guapa, desde ese momento cada vez que te encuentres con ella y él este presente, no pondrás evitar pensar que tu amorcito está teniendo pensamientos eróticos sobre ella.

3) ¿Amaste mucho a tu exnovia/esposa? No importa la repuesta que recibas te sentirás insegura. Si te dice que la amo con locura, querrás “cortarte las venas” y te angustiarás pensando que tal vez nunca llegue a amarte tanto como a ella. Por el contrario, si te dice: “la quise, pero no la amaba”, te cuestionarás por qué estuvo con ella tanto tiempo sino la amaba y tendrás la duda de si a ti te ama o sencillamente te quiere.

Los hombres son más reservados que nosotras y se sienten incómodos al hablar de temas sentimentales. Ellos necesitan tiempo para abrir su corazón. Por eso, sé discreta, un hombre te contará todo lo que necesites saber cuándo él esté listo.

