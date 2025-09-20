Freír con sal: la técnica milenaria que conquista TikTok

Freír con sal es una técnica ancestral, popular por siglos en países de Asia como la India, China, Nepal y Bangladesh. Originalmente usada por vendedores ambulantes por ser una alternativa más económica que el aceite, este método de cocción milenario ha resurgido y se ha viralizado en TikTok.

La técnica consiste en usar sal caliente en lugar de aceite para freír alimentos. El proceso funciona cuando la sal, al alcanzar altas temperaturas, transfiere el calor de manera uniforme, cocinando los ingredientes que se sumergen en ella. Aunque no se consigue la misma textura que con el aceite, es una forma interesante y diferente de preparar los alimentos.

Uno de los beneficios de freír con sal es que es mucho más económico que usar aceite. Además, la sal se pueden reutilizar varias veces; el proceso de cocción es sencillo y fácil de limpiar.

¿Por qué la sal se puede usar para freír?

La explicación científica de por qué la sal puede usarse para freír es porque este mineral puede calentarse a temperaturas superiores a 200 °C, hasta más altas que el aceite (que está óptimo cerca de 180 °C).

Por esta razón, se pueden cocinar los alimentos, ya que es efectiva para transferir el calor por su alta capacidad de conducción y retención térmica. Además, la sal es sólida y no se impregna ni moja el alimento, a diferencia del aceite. Freír con sal no engrasará los alimentos, como ocurre con el aceite.

Para freír con sal se debe utilizar una sartén o wok resistentes al calor. No se recomienda usar sartenes con revestimiento antiadherente, porque podría dañarse con la sal.

¿Cuál es la mejor sal para freír?

La mayoría de las sales sirven para freír, aunque se recomienda usar sales gruesas o de grano grande, como la sal kosher o la sal marina gruesa. La razón es que mantienen altas temperaturas y su textura adecuada. A diferencia de las sales finas o refinadas, que se disuelven rápido y no son adecuadas para el proceso de freír con sal porque se fundiría o quemaría más rápido.

¿Cuándo se recomienda y cuándo no usar la sal para freír?

Con este método de cocción se deben evitar los alimentos húmedos, ya que se les pegará la sal y podría dañar el sabor.

Freír con sal es ideal para evitar el uso de aceite o grasas, o para obtener un estilo de cocción más seco y con menor absorción de grasas. Se puede cocinar pescados o carnes pequeñas, o para alimentos secos como palomitas de maíz, cacahuetes, castañas y fryums (papas fritas infladas).

Truco viral con más de 15 millones de reproducciones

Aunque es un método conocido en Asia, el creador de contenido y chef Roice Bethel (@roicebethel) se hizo viral cocinando con este método con un video que alcanzó más de 15 millones de reproducciones.

El atractivo es ver como cocinaba papas fritas y palomitas de maíz usando solo sal caliente. Los alimentos se van transformando a medidas que el chef los baña con la sal caliente.

Con técnica puede preparar comida en casa, se recomienda comenzar con algo sencillo como palomitas de maíz. Es importante evitar alimentos húmedos, ya que quedarán muy salados o se estropearán.

Sigue leyendo: