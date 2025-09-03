Cómo hacer puré de papas en la freidora de aire: Un nuevo enfoque

Los trucos de cocina y los secretos de los expertos pueden transformar por completo una receta de puré de papas. No hay nada mejor que apoyarse en el conocimiento de quienes ya prepararon un platillo con resultados exitosos para replicar el paso a paso y lograr un puré cremoso.

Este es el caso del puré de papas, del cual existen muchas versiones: desde hervirlas y hornearlas hasta prepararlas en la freidora de aire. En esta entrega, te mostramos cómo hacer un puré de papas cremoso con la ayuda de este electrodoméstico.

En un artículo anterior, compartimos una receta de un chef español, Pablo Fernández, el “Ingeniero Cocinero”, quien advertía sobre la importancia de cocinar la papa con su cáscara, sobre todo cuando se hierve, para evitar que se desprendan los almidones.

Para esta receta de puré de papas en la freidora de aire, es importante conservar la piel o la cáscara para concentrar mejor el calor en el alimento y, a la vez, obtener un aporte nutricional de fibra.

¿Cómo hacer un puré de papas en la freidora de aire?

Hacer el puré de papas en la freidora de aire es bastante sencillo, solo re recomienda desinfectar muy bien las papas, secarlas y el truco está en cocinarlas a 200 °C (390 °F) por 20 minutos, revisando que estén bien tiernas y evitando que se resequen o se quemen.

La receta original fue publicada por Katy Kicker una creadora de contenido especializada en recetas con freidora de aire, Ninja Foodi y ollas de cocción lenta.

Ingredientes

500 gramos de papas

15 mililitros de aceite de oliva

20 gramos Mantequilla

Sal

Pimienta

Una rama de cebollino

Modo de preparación

1.- Lave muy bien y desinfecte las papas para retirar cualquier rastro de tierra o suciedad.

2.- Escurra las papas y séquelas.

3.- Coloque papel de aluminio o una cesta resistente a la freidora de aire. Distribuya las papas de manera uniforme.

4.- Unte las papas con aceite de oliva, espolvoree con sal y pimienta. Otra manera de hacerlo es utilizar un recipiente hermético, agregar las papas y los condimentos, cerrar, mezclar bien y luego colocarlas en la freidora de aire.

5.- Lleve a la freidora de aire a 200 °C (390 °F) por unos 20 minutos. Revisa cada 5 minutos, da vuelta a las papas si es necesario, hasta que estén tiernas. Si pasan los 20 minutos y no estas listas, cocínalas por más tiempo.

6- Retire y agregue a un bol.

7.- Deje reposar un poco para comenzar a triturar. Hay dos opciones triturarlas sin retirar las cáscaras para un mayor aporte de fibra o pelarlas para una textura más sedosa.

8.- Agrega la mantequilla y continúa triturando hasta que la consistencia sea suave.

9.- Sazona con sal y pimienta de ser necesario.

10.- Decora con cebollín troceado.

11.- Sirve y disfruta

