Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del sábado, 20 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos diarios que dan a los jugadores la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si te interesa participar en sus sorteos o simplemente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Comprueba aquí los resultados de hoy sábado, 20 de septiembre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar ideal. A continuación, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 20 de septiembre

Loto Más: 04

Super Más: 12

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 20 de septiembre

Los números ganadores son: 04 22 95

SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 20 de septiembre

Los números ganadores son: 67 70 02 16 33 80 43 13 26 72 53 18 79 60 28 68 32 07 52 31

LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 20 de septiembre

Los números ganadores son: 11 14 26 29 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 20 de septiembre

Los números ganadores son: 03 26 29

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de comprar un ticket en uno de los sitios de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás realizar la cantidad de jugadas que desees.

Tras la selección de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar a conciencia. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para obtener tu premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también reciben premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran diariamente a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, que ofrece a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor será tuyo.

También puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El Loto Pool consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se celebra cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria