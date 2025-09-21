California prohibirá a agentes de inmigración ocultar su identidad tras las recientes redadas

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una legislación para prohibir a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operar de forma encubierta para evitar el temor generado ante las recientes redadas en el estado.

La nueva ley es la primera de su tipo en Estados Unidos y está prevista a entrar en vigor en enero. El paquete legislativo incluye medidas adicionales que restringen el acceso de los agentes de inmigración a escuelas y hospitales, informó EFE.

La “Ley contra la Policía Secreta” establece que los agentes del ICE y las fuerzas del orden deben exponer su nombre o número de placa en California. Tampoco se les permitirá usar máscaras “excepto si es absolutamente necesario”.

Intención de la nueva legislación

La oficina de Newsom dijo en un comunicado que la legislación busca garantizar que los ciudadanos “deben saber que están interactuando con agentes legítimos”. Asimismo, una de las leyes firmadas requiere que los agentes de inmigración obtengan una orden judicial para acceder a las aulas de las escuelas y a las salas de emergencia de los hospitales con efecto inmediato, mientras que en caso de una redada, las familias de los estudiantes deberán ser notificadas.

La iniciativa surge en respuesta a las recientes operaciones de arresto y deportación del gobierno de Donald Trump, en las que agentes de ICE no se identificaron durante sus procedimientos. La falta de identificación ha generado críticas por parte de organizaciones de migrantes, que han cuestionado los procedimientos éticos y legales de las operaciones.

Del mismo modo, Newsom criticó en una nota que acompañó la firma de la ley las políticas migratorias de la administración federal: “EE.UU. nunca debería ser un país en el que una ‘policía secreta’ enmascarada agarra a la gente en las calles y la tira en furgonetas sin letreros y se va”.

