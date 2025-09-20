Manifestantes en Chicago se enfrentan con agentes de ICE con fuegos artificiales y gases lacrimógenos

La confusión y el caos se desató el viernes en Chicago cuando manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se enfrentaron a las afueras de una instalación federal de inmigración en el suburbio de Broadview que se usa como parte de la “Operación Midway Blitz” del gobierno del presidente Donald Trump, con personas que protestaban, y varios fueron arrestados.

Las protestas empezaron temprano el viernes en la mañana y siguieron hasta la noche de ayer.

Cuando anocheció, varios de los manifestantes fueron arrestados.

Si bien esta protesta ha tenido lugar todos los viernes por semanas, los enfrentamientos del 19 de septiembre han sido los más intensos hasta el momento.

Frecuentemente, se veía a los manifestantes bloquear vehículos u oficiales federales que entraban y salían de las instalaciones y posteriormente los agentes de ICE disparaban gases lacrimógenos contra la muchedumbre.

En toda la mañana y la tarde, videos y fotografías capturados en el sitio mostraron enfrentamientos constantes entre manifestantes y guardias de ICE afuera de las instalaciones, con gases lacrimógenos y bolas de pimienta volando por los aires.

Al anochecer, el enfrentamiento se volvió más intenso cuando alguien de la multitud lanzó fuegos artificiales frente al complejo del ICE, fuertemente armado. Los oficiales federales respondieron con gas lacrimógeno y decenas de balas de pimienta.

Asimismo, se observó a activistas y a algunos demócratas de Illinois que se postulaban a cargos públicos ahogarse y con dificultad para respirar mientras el gas lacrimógeno llenaba el aire circundante. Algunos usaron leche y agua para limpiarse los ojos, reportó NBC 5 Chicago.

Kat Abughazaleh, quien se postula al Congreso por el noveno distrito de Illinois, fue lanzada al piso por agentes federales en la manifestación.

“Lo que realmente quiero mencionar es que tendré un moretón en el costado, pero eso no se compara con la situación de las personas atrapadas en las instalaciones”, indicó Abughazaleh.

Un manifestante fue arrestado en la mañana luego de que los guardias parecieron mover físicamente a los activistas en un intento de despejar el camino para que los vehículos entraran y salieran de las instalaciones.

Más tarde, más personas se sumaron a la protesta con la incorporación de líderes locales, entre ellos la vicegobernadora, Julianna Stratton y el concejal Byron Sigcho-López, mientras los guardias armados con balas de pimienta estaban en el techo del edificio.

Una imagen capturada por fotógrafo del NBC, Chicago, Georgee Mycyk, el viernes en la mañana mostró una botella con lo que parecía haber sido rociado contra los manifestantes, marcada con las palabras “control de disturbios”.

“Nos rociaron con… no sé si era gas lacrimógeno o gas pimienta, pero sé que me picaron los ojos“, expresó Jenn Schanz, reportera de NBC Chicago, quien se encontraba en el lugar. “Me costaba mucho respirar”.

En solo dos semanas, más de 550 inmigrantes irregulares han sido detenidos por ICE, apuntó la agencia a NBC 5 Investigates.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los manifestantes en las instalaciones de inmigración de Broadview han agredido a las fuerzas del orden y están interfiriendo con las operaciones.

