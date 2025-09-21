Christopher Nolan fue elegido presidente del Sindicato de Directores de Estados Unidos

El afamado director Christopher Nolan fue elegido como nuevo presidente del Sindicato de Directores de Estados Unidos. El ganador del Oscar sucede a Lesli Linka Glatter, quien cumplió dos mandatos al frente y fue elegida por primera vez en 2021.

El Sindicato de Directores de Estados Unidos es una de las más importantes en la enorme industria del cine estadounidense. Nolan es conocido por grandes obras como ‘Interestellar’, ‘Oppenheimer’ y la próxima a estrenarse ‘The Odyssey’ en 2026.

Nolan asumirá el cargo en un momento en el que, según sus propias palabras, la industria del cine está experimentando grandes cambios.

“Ser elegido presidente del Gremio de Directores de América es uno de los mayores honores de mi carrera”, declaró Nolan. “Nuestra industria está experimentando cambios enormes, y agradezco a los miembros del Gremio por confiarme esta responsabilidad. También quiero agradecer a la presidenta Glatter por su liderazgo durante los últimos cuatro años. Espero colaborar con ella y con la nueva Junta Directiva para lograr importantes protecciones creativas y económicas para nuestros miembros”.

El ganador del Oscar como Mejor Director y Mejor Película en 2023 por ‘Oppenheimer’ enfrentará un gran reto durante su mandato.

En 2023 el Gremio de Directores evitó la huelga y consiguió acordar un nuevo contrato con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Dicho acuerdo expirará el 30 de junio de 2026 y su revisión es uno de los principales retos que asume la nueva directiva.

La anterior presidencia del Sindicato de Directores de Estados Unidos centró su gestión en temas como la seguridad, impulsando un programa piloto que exige un supervisor de seguridad en los sets de producción financiados por el incentivo fiscal para cine y televisión de California. También defendió un aumento en los ingresos residuales generados por el streaming internacional.

Christopher Nolan es uno de los directores más versátiles de su generación. Es conocido por su trabajo en películas de género (“Batman Begins”, “Batman: El Caballero de la Noche”), hasta dramas apasionantes (“Origen”, “Memento”, “Tenet”) y dramas históricos (“Dunkerque”, “Oppenheimer”).

