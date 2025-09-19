SAG-AFTRA condena suspensión del programa de Jimmy Kimmel

Los sindicatos de Hollywood, incluidos el Writers Guild of America, SAG-AFTRA y la American Federation of Musicians condenaron la cancelación del progama del presentador Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre la muerte del activista Charlie Kirk.

Los sindicatos se pronunciaron en favor de Jimmy Kimmel tras la decisión de la cadena ABC de retirar todos los episodios futuros de “Jimmy Kimmel Live! ” de su programación. El Sindicato de Actores resaltó la importancia de la libertad de expresión como parte de los derechos fundamentales de la nación. Además aseguró que la suspensión del programa pode en peligro las libertades de todos los ciudadanos.

“Nuestra sociedad depende de la libertad de expresión. La supresión de la libertad de expresión y las represalias por expresarse sobre temas importantes de interés público contravienen los derechos fundamentales de todos. La democracia prospera cuando se expresan diversos puntos de vista. La decisión de suspender la transmisión de Jimmy Kimmel Live! es el tipo de supresión y represalia que pone en peligro las libertades de todos. SAG-AFTRA apoya a todos los artistas de los medios y defiende su derecho a expresar sus diversos puntos de vista, así como el derecho de todos a escucharlos”, dijol el sindicato.

La American Federation of Musicians, que representa a los músicos de la banda de Jimmy Kimmel de su programa, aseguró que la cadena ABC decidió suspender el programa por supuestas presiones del gobierno del presidente Donald Trump debido a los coomentarios de Kimmel sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

“Esto no es complicado: la FCC de Trump identificó un discurso que no le gustó y amenazó a ABC con represalias extremas. Este acto de la Administración Trump representa un ataque directo a la libertad de expresión y la expresión artística. Estos son derechos fundamentales que debemos proteger en una sociedad libre”, dice el comunicado.

El exitoso programa de Jimmy Kimmel fue cancelado por decisión de ABC luego de que el presentador hizo comentarios sobre la muerte del activista Charlie Kirk, quien fue asesinado en público durante un evento en la Universidad de Utah el 10 de septiembre.

“La pandilla MAGA está intentando desesperadamente presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político”, dijo Kimmel. “Entre las acusaciones, hubo duelo”.

La cancelación del exitoso show ha traído un fuerte debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos y las políticas del presidente Donald Trump.

