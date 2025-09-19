El director Richard Linklater cree que Trump arremeterá contra la industria del cine

El director Richard Linklaler opinó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría arremeter contra la industria del cine de la misma manera que lo está haciendo con la televisión.

El director asistió al Festival de Cine de San Sebastián donde presentó su película “Nouvelle Vague”, luego de estrenarla en el Festival de Cannes. Durante su paso por el festival, Linklaler opinó sobre el cierre de programas de televisión lo cual muchos han calificado como un acto de censura promovido por el gobierno de Trump.

A su juicio, de la misma manera que la televisión está atravesando por la censura, puede ocurrir con el cine. “Primero está yendo tras la gente que está en televisión, hacia los artistas cómicos (en referencia a la cancelación de los programas de Stephen Colbert y Jimmy Kimmel), pero llegará al cine, y es de locos ver cómo el autoritarismo está funcionando y sigue avanzando“, manifestó el realizador según reseñó EFE.

De acuerdo con Linklaler, Donald Trump “viene del mundo del entretenimiento y de alguna forma conoce muy bien la televisión. Por eso, se ha centrado mucho en la televisión, porque llega a más gente, pero afecta a todo el mundo”.

Recientemente el programa del conductor Jimmy Kimmel fue suspendido por la cadena ABC luego de que el presentador hizo comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un evento público en la Universidad de Utah el 10 de septiembre.

Según opinó Kimmel en su monólogo, los simpatizantes de Trump están usando la muerte de Kirk como una maniobra política. “pandilla Make America Great Again (MAGA)” estaba usando el asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, como una maniobra política.

“Caímos a nuevos niveles el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y haciendo todo lo posible por sacar provecho político de ello”, dijo Kimmel en el programa.

Semanas antes, el programa de Stephen Colbert fue cancelado y tendrá su última emisión en mayo de 2026. Aunque Paramount alega que fue una decisión netamente financiera, se ha especulado otros motivos detrás de esa decisión. Colbert, conocido por su postura crítica hacia el presidente Donald Trump, habló previamente en contra de un acuerdo de Paramount para resolver una demanda de Trump contra la cadena.

