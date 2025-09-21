Galilea Montijo confiesa que Leonardo DiCaprio evito tomarse una foto con ella

La conductora del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo, contó hace unos días una anécdota que dejó a más de uno con la boca abierta y al mismo tiempo soltando carcajadas cuando conoció a Leonardo DiCaprio durante la visita que el actor realizó a la Ciudad de México, donde promocionó su nueva película ‘One Battle After Another’.

Con el entusiasmo a flor de piel, Galilea confesó que se animó a pedirle una foto al protagonista de ‘Titanic’. ¿La respuesta de Leo? Un acto de evasión digno de un Oscar: fingió estar en una llamada.

“¿Qué creen que me aplicó Leonardo? Me aplicó la de ‘estoy en una llamada’. Es Leo, puede hacer lo que quiera, me partió el corazón”, relató entre risas la presentadora.

Aunque se quedó con las ganas del recuerdo junto a DiCaprio, la historia no terminó mal del todo. Galilea sí consiguió posar con otro galán de Hollywood: Benicio del Toro. Y ahí, la experiencia fue completamente distinta.

Según la conductora, el actor puertorriqueño fue todo un caballero debido a que no solo accedió a la foto con ella, sino que se tomó el tiempo de presentar su mezcal “Perro Verde” y de tratar con cortesía a todos los fans que se le acercaron.

“Qué caballero, presentó su mezcal que se llama Perro Verde. Fue en un lugar precioso y al hombre le estaban pidiendo una foto una pareja y les dice: ‘Me permite, después de la señora con mucho gusto’. Y fue como, ¡qué onda!”, recordó Montijo, visiblemente encantada con el gesto.

Como era de esperase, la comparación entre ambos encuentros encendió las redes sociales, donde algunos defendieron a Leonardo DiCaprio bajo el argumento de que es un hombre muy reservado, mientras otros aplaudieron la humildad de Benicio del Toro.

