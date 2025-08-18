Galilea Montijo reacciona a la eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo, presentadora de La Casa de los Famosos México, fue la encargada de anunciar que Ninel Conde fue eliminada del reality show. La actriz no logró los votos suficientes del público para mantenerse al menos por una semana más dentro del reality show.

Luego de enterarse de que el Bombón Asesino debía abandonar la famosa mansión, la conductora no pudo evitar mostrar su reacción fuera de cámara.

Haciendo un gesto de asombro, Galilea reaccionó a este importante momento que ha dejado el reality show en su tercera temporada.

¡Trazzz! 😳 Gali nos representa a tod@s



Así reaccionó Galilea Montijo al revelar que Ninel Conde fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 🤯



¿A ti también te sorprendió?



🎥 Otto Rojas#LCDLFMX #NinelConde #LaCasaDeLosFamososMexico #GalileaMontijo pic.twitter.com/smlpsrZG8I — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) August 18, 2025

Varios usuarios han reaccionado a este video con mensajes como: “No había sacado el sobre. Su cara de sorpresa fue demasiado tarde”, “Y el público feliz”, “Jajaj la gente atrás celebrando”.

¿Qué dijo Ninel Conde luego de ser eliminada de La Casa de los Famosos México?

Al salir de la mansión, la recordada intérprete de ‘Alma Rey’ en Rebelde le dijo a la presentadora venezolana Marie Claire Harp: “Ay, feliz de ver a mi familia, de estar con los míos, de ya no estar con tanta tensión”.

Además, reconoció que tenía muchos sentimientos encontrados. “Me encariñé mucho con mis niñas y solo quiero que estén bien”.

Ninel Conde reconoció que tuvo apoyo por parte de mucha gente y eso es algo que también se lleva: “Gracias a toda la gente, a todos mis fans, a todos los que estuvieron conmigo y gracias por seguir mis locuras, mis inventadeces y vamos a seguir con locuras aquí afuera”.

Por último, señaló: “Sé que a muchos les hubiera gustado que siguiera ahí adentro, pero los tiempos de Dios son perfectos para lo que pasan las cosas, seguiremos dando mucho contenido desde afuera y apoyando al cuarto Día”.

La mexicana era una de las celebridades de más peso de esta temporada, e incluso se dice que era de las mejores pagadas. Sin embargo, no logró obtener los votos suficientes para mantenerse en el juego.

Sigue leyendo:

· Hijo de Ninel Conde vive gran momento con el tenista Rafael Nadal

· Ex de José Manuel Figueroa lo defiende tras declaraciones de Ninel Conde

· Ex de Ninel Conde, José Manuel Figueroa, habla sobre su pasada relación y falta de afecto