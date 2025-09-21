La viuda de Charlie Kirk perdona al asesino de su esposo: “Ese hombre joven lo perdono”

Erika Kirk, viuda del activista Charlie Kirk aseguró frente a miles de personas que se dieron cita en el estadio State Farm de Glendale de Phoenix, para darle el último adiós a su esposo, que perdonaba a su asesino: “Ese hombre joven, lo perdono”, fueron sus palabras entre lágrimas y con la voz entre cortada, que ocasionó la ovación del público.

En el servicio fúnebre de Charlie Kirk estuvo el presidente Donald Trump, quien elogió al activista conservador y lo calificó como “un gigante de su generación y “un evangelista de la libertad”. Además, frente a todas las personas que estuvieron en el estadio dijo que otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los más altos honores civiles de la nación, informó el diario AZCentral.

“Lo perdono porque Charlie lo haría”

Erika Kirk, viuda de Charlie y madre de dos niños se dirigió a las 73,000 personas que llenaron el State Farm de Glendale de Phoenix para despedir al conservador republicano. La señora Kirk sorprendió a todos al otorgar su perdón al hombre que mató a su marido.

“Ese hombre, ese hombre joven lo perdono”, fueron las palabras que dijo Erika.

“Lo perdono porque fue lo que hizo Jesucristo y lo que Charlie haría. La respuesta para el odio, no es odio; la respuesta que sabemos del Evangelio es siempre amor y amor para nuestros enemigos, amor para aquellos que nos persiguen”, añadió la viuda.

“Monstruo de sangre fría”

El presidente Trump describió al acusado, Tyler Robinson, como un “monstruo de sangre fría” y “radicalizado”, enfatizando la naturaleza trágica del crimen, informó EFE.

El pasado 10 de septiembre, Charlie Kirk, de 31 años, falleció de un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah. Al día siguiente fue detenido como supuesto autor un joven de 22 años llamado Tyler Robinson que según las autoridades se había “radicalizado” con ideas liberales en el último año.

El fiscal del estado de Utah acusó formalmente a Robinson de asesinato con agravantes y pidió la pena de muerte, un castigo que igualmente ha reclamado por Donald Trump.

“Te amo, Charlie bebé”

Erika Kirk también dijo durante su discurso, que la misión de su marido fue “salvar a hombres jóvenes, justo como el que le quitó la vida”.

“Te amo, Charlie bebé y te haré sentir orgulloso. Dios los bendiga y Dios bendiga america”, compartió Erika.

La viuda de Kirk fue nombrada nueva directora de Turning Point, la organización que fundó su marido hace 13 años. Indicó que la misión del activista es también la suya y que hará lo posible por seguir expandiéndola.

