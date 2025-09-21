Rebel Wilson insiste en deshacerse de una de sus propiedades en Australia

La actriz y comediante Rebel Wilson no se ha dado por vencida y sigue intentando deshacerse de una residencia en Balmain, Australia, que le pertenece desde hace 10 años.

Actualmente, la propiedad no está disponible para adquirir de forma normal, sino que está anunciada como una subasta que comenzará el 4 de octubre desde los $2 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de CobdenHayson, se dice que “este apartamento tipo casa se distribuye en dos plantas en la última planta del lujoso complejo boutique de Punch Park”.

Se debe resaltar que la agente de bienes raíces encargada de la transacción es Anna Wilson, hermana de la actriz y comediante.

Wilson ha intentado deshacerse de esta propiedad desde mayo del 2024, cuando la puso en venta por $2.3 millones de dólares. La falta de interesados ha hecho que su precio se vaya rebajando, llegando a estar muy cerca de los $1.8 millones de dólares que la actriz pagó por el sitio en 2015.

En el listado también se destaca la “renovación a medida de alta gama” que se ha hecho en el sitio, asegurando que “captura la esencia del lujo tranquilo, con la planta superior dedicada a la sala de estar, aprovechando al máximo las deslumbrantes vistas del horizonte de la ciudad y el Puente Anzac”.

La casa está distribuida en dos plantas con dos dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Además, tiene un garaje con capacidad para dos vehículos.

También tiene una terraza ideal para compartir con familiares y amigos, y algunos balcones para disfrutar de las vistas de la zona.

La subasta de la propiedad está programada para justo un año después de que Wilson y Ramona Agruma se casaran en un hotel de lujo en Italia.

