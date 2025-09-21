Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del domingo, 21 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos cada día que dan a los participantes la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si quieres participar en esta lotería o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy domingo, 21 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar ideal. A continuación, te proporcionamos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 21 de septiembre

Los números ganadores son: 37 54 56

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 21 de septiembre

Los números ganadores son: 58 08 77 20 46 66 43 09 51 07 54 41 17 67 65 61 24 22 34 32

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 21 de septiembre

Los números ganadores son: 01 16 20 21 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 21 de septiembre

Los números ganadores son: 00 27 23

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de comprar un ticket en uno de los puntos de venta autorizados. Cada boleto tendrá una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez seleccionados tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Si ganas un premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para ganar deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran todos los días en distintos momentos del día. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, ya que brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor es para ti.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Además, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El Loto Pool consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan elegido cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se realiza a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

