Trump se negó a confirmar si Maduro le envió una carta invitándolo a negociar

El presidente estadounidense Donald Trump evitó este domingo confirmar si recibió una carta de Nicolás Maduro, en la que se le invitaba a entablar negociaciones.

Ante la consulta de un periodista, Trump se limitó a decir: “Ya veremos qué pasa con Venezuela”.

La misiva, enviada el 6 de septiembre, llegaría cuatro días después de que Estados Unidos atacara una supuesta embarcación venezolana vinculada al narcotráfico, según informó la agencia Reuters.

En la carta, Maduro proponía que las conversaciones se realizaran a través del enviado especial estadounidense Richard Grenell.

Trump se mostró ambiguo sobre la recepción de la carta y no ofreció detalles de su posible respuesta mientras se dirigía, junto a otros miembros de su equipo, al funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk en Arizona.

“Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir”, respondió.

Según Reuters, que tuvo acceso al contenido del documento, Maduro rechazó las acusaciones de Washington sobre el papel de Venezuela en el narcotráfico y ofreció dialogar, así como sobre la repatriación de migrantes venezolanos.

En la carta, Maduro aseguró que solo un 5% de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela y que las autoridades locales neutralizan y destruyen cerca del 70% de estas sustancias.

“Espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, escribió Maduro.

El dirigente chavista además expresó que estos y otros problemas podrían discutirse de manera directa y franca a través de Grenell, a quien describió como un canal confiable para resolver disputas en el pasado.

Donald Trump advirtió recientemente en Truth Social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus ciudadanos que, según él, fueron forzados a ir a Estados Unidos.

Además, Estados Unidos ha hundido desde agosto cuatro embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, tres de ellas provenientes del país sudamericano y una más de origen desconocido, la noche del viernes.

