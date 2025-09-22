Durante septiembre, la casa de subastas Stack’s Bowers reunió a coleccionistas de todo el mundo que pujaron por monedas de gran rareza y atractivo. Varias de ellas superaron los $5,000 dólares, reflejando el interés que despiertan entre quienes buscan piezas con historia.

De acuerdo con el sitio web, te compartimos algunas de las monedas antiguas que se subastaron por más de $5,000. Incluso, una rozó los $8.000.

Las 5 monedas antiguas que se subastaron en septiembre por más de $5,000

1. Águila Doble con Cabeza de la Libertad: $5,280

La subasta también incluyó otro ejemplar del Águila Doble con Cabeza de la Libertad de 1889, MS-62 (PCGS), que cerró en $5,280. Aunque similar a la anterior, cada lote tiene particularidades en brillo, desgaste y certificación que influyen en su cotización final.

2. Dólar de Plata Morgan 1893-S: $5,520

Clasificado Fine-12 (PCGS), llegó a los $5,520 dólares. Esta moneda es una de las más buscadas dentro de la serie Morgan debido a su baja tirada, especialmente en la ceca de San Francisco. Incluso en grados modestos de conservación, sigue alcanzando precios elevados.

3. Doble Águila de 1889: $5,640

El Águila Doble con Cabeza de la Libertad de 1889, en grado MS-62 (PCGS), alcanzó los $5,640 dólares. Su popularidad se explica por el diseño de James B. Longacre y por el hecho de que cada año acuñado añade variaciones que atraen a los coleccionistas especializados.

4. Águila bicéfala con cabeza de la libertad: $6,600

Otro ejemplar muy disputado fue la Águila bicéfala con cabeza de la libertad de 1850-O, catalogada EF-45 (PCGS), que llegó a los $6,600 dólares. Forjada en la histórica Casa de Moneda de Nueva Orleans, esta pieza combina el atractivo histórico de su procedencia con la dificultad de hallar ejemplares en buen estado de conservación.

5. El oro de Saint-Gaudens: $7,800

Entre los lotes más destacados estuvo la Águila doble de Saint-Gaudens de 1925-D, certificada MS-62 (NGC). Su precio final alcanzó los $7,800 dólares. Esta moneda, diseñada por el escultor Augustus Saint-Gaudens, es considerada una de las más bellas emitidas por Estados Unidos y su rareza radica en la limitada circulación que tuvo en su época.