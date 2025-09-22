Edgar Vivar apoya idea de un reencuentro entre actores del Chavo del 8

El actor mexicano Edgar Vivar dijo que no le molestaría un reencuentro con Florinda Meza, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, quienes fueron sus compañeros en producciones como El Chavo del 8, del fallecido Roberto Gómez Bolaños.

Hace unos días, en entrevista con varios reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, el intérprete del señor Barriga dijo que no tendría problemas en ver de nuevo a los actores.

“Ojalá. Yo soy uno de los que está de acuerdo, creo que es un bonito deseo. Desde mi trinchera yo contribuyo”, afirmó.

Edgar Vivar apoya idea de reencuentro con sus excompañeros del Chavo del 8

A Vivar le mostraron una foto del elenco y consideró que el legado de Chespirito es para estar en un museo y que él orgullosamente forma parte de esa historia, por lo que ve positivo que quienes quedan vivos se vean de nuevo y alegren con su reencuentro a los fanáticos de exitosos programas como El chavo del 8 y el Chapulín Colorado.

Hace unos días, el famoso hablaba de la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, en donde narraron el ascenso al éxito de Roberto Gómez Bolaños.

En esta producción, el actor ayudó como asesor histórico y por eso considera que no deben culparlo de algunos hechos que se muestran en la trama. “Todo lo que se manifiesta ahí, lo dice claramente al principio, es una serie de ficción presentada en hechos reales, pero todo a través de la visión de los actores”, comentó a varios reporteros.

La serie ha traído duras consecuencias para figuras como Florinda Meza, a quien el público ha señalado de haber interferido en el matrimonio que Roberto Gómez Bolaños tuvo con Graciela Fernández. Sin embargo, en el caso de Edgar Vivar ha evitado caer en polémicas y por eso ha sido muy cuidadoso con sus mensajes.

