Gary Busey es sentenciado a dos años de libertad condicional tras conducta sexual inapropiada

El actor estadounidense Gary Busey, de 81 años, fue sentenciado este fin de semana a dos años de libertad condicional y al pago de multas tras declararse culpable de un cargo de contacto sexual delictivo ocurrido en 2022 durante la convención de cine de terror Monster Mania, celebrada en Cherry Hill, Nueva Jersey.

La audiencia de sentencia se realizó de manera virtual en el tribunal del condado de Camden, donde Busey compareció vía Zoom desde su residencia en California. Cuando fue consultado por el juez, el actor se negó a hablar y respondió únicamente: “Estoy siguiendo el consejo de mi abogado”.

Las acusaciones en su contra se originaron en una sesión de fotos con seguidores durante la convención, en la que varias mujeres denunciaron haber sido manoseadas. Posteriormente, las imágenes de una cámara corporal, publicadas por las autoridades en varios medios, muestran a Busey hablando con los investigadores sobre el incidente.

El mes pasado, el intérprete se declaró culpable de contacto sexual delictivo. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, se desestimaron tres cargos adicionales.

En la audiencia, su abogado solicitó que la condena se limitara únicamente al pago de multas, alegando su edad, problemas de salud y residencia permanente en California.

No obstante, la jueza Gwendolyn Blue determinó que la libertad condicional era necesaria, dado el carácter del delito y los antecedentes de contacto previo del actor con el sistema judicial penal.

“En aras de la justicia, condeno a este acusado a dos años de libertad condicional”, expresó la magistrada, quien además ordenó a Busey no tener contacto con la víctima.

Gary Busey, quien es conocido por sus papeles en películas como ‘Lethal Weapon’ y ‘Predator 2’, tiene 45 días para apelar la sentencia.

Gary Busey Sentenced to 2 Years' Probation for Sex Crime at 2022 Horror Convention https://t.co/pj1hHnkys7 — People (@people) September 22, 2025

Sigue leyendo: