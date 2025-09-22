J. Antonio Fernández, nuevo director ejecutivo de Caridades Católicas de Nueva York

J. Antonio Fernández se ha convertido en el primer laico en dirigir Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, la organización de servicios sociales con 108 años de trayectoria, anunció hoy la institución. Fernández aporta más de dos décadas de experiencia ampliando el acceso a servicios humanos esenciales para comunidades vulnerables.



Aunque no es miembro del clero, Fernández mantiene una fuerte conexión con la misión de Caridades Católicas y su labor de servir a los necesitados. Anteriormente, fue Presidente y Director Ejecutivo de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de San Antonio durante 13 años, y antes de eso se desempeñó como líder ejecutivo en Caridades Católicas de Chicago.



“Caridades Católicas es un salvavidas para cientos de miles de neoyorquinos, y es un honor unirme a su misión de brindar atención compasiva y respeto a quienes necesitan nuestra ayuda”, expresó Fernández. “Espero trabajar con nuestro personal, socios y voluntarios dedicados para fortalecer el legado de Caridades Católicas y ayudar a liderar y hacer crecer esta organización esencial de Nueva York hacia el futuro”.



Caridades Católicas de Nueva York, cuyos orígenes se remontan a la Catholic Benevolent League, ayudó a huérfanos después de la Guerra de 1812 y de la Guerra Civil. Fue incorporada oficialmente como Caridades Católicas en 1917. Actualmente, la organización sirve a más de 400,000 neoyorquinos anualmente y, a través de sus programas, contribuye a tejer el entramado de un Nueva York solidario. Solo en el último año, Caridades Católicas sirvió más de diez millones de comidas a través de comedores y despensas, asistió a casi 100,000 niños en programas extracurriculares y otros servicios, y apoyó a 108,000 recién llegados e inmigrantes. La agencia también trabaja con familias en crisis, personas sin hogar, y desarrolla y provee viviendas.



El Sr. Fernández compartió que su objetivo es continuar fortaleciendo y ampliando los servicios para los neoyorquinos necesitados, asegurando que todo apoyo se brinde con respeto y dignidad. Sus principales áreas de enfoque en este momento incluyen alimentar a los hambrientos, ofrecer servicios de autosuficiencia y gestión de casos a quienes más lo necesitan, aumentar el acceso a la vivienda para individuos y familias en situación de inseguridad habitacional, e innovar siempre que sea posible para mejorar resultados y ampliar el alcance de Caridades Católicas



Desde 2013, Fernández dirigió Caridades Católicas de la Arquidiócesis de San Antonio, donde transformó la agencia de 17 a más de 50 programas, cuadruplicó su presupuesto operativo y desarrolló un modelo reconocido a nivel nacional de respuesta humanitaria, apoyo de vivienda, asesoría legal en inmigración y servicios familiares en 19 condados del sur de Texas.



Anteriormente, Fernández fue Vicepresidente Senior de Operaciones en Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Chicago y Subdirector de Programas de Bienestar en Casa Central. Posee una Maestría en Administración de Empresas, una Maestría en Psicología de Consejería y una Licenciatura en Psicología. Es Consejero Profesional Licenciado, tiene certificación en gestión de organizaciones sin fines de lucro y forma parte de la Junta Directiva de Catholic Charities USA.



Fernández sucede a Monseñor Kevin Sullivan, quien ha pasado a desempeñar un cargo de asesor como Director Ejecutivo Emérito.

Beatriz Carvalho es gerente de Mercadeo de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York

