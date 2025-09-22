window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

“La Huésped”, la nueva serie de suspenso psicológico que llega a Netflix: cuál es la trama

El desarrollo de la trama aborda diferentes situaciones, desde el consumo de drogas, hasta la venganza y secretos oscuros

El servicio de streaming también anunció la entrada de otras películas y nuevas temporadas de series.

Netflix busca añadir nuevos contenidos de manera constante.  Crédito: Emre Akkoyun | Shutterstock

Por  Julianis Caldera Torres

Netflix cierra el año con importantes estrenos, y uno de los más esperados es “La Huésped”, serie colombiana de thriller psicológico que llegará a la plataforma el 24 de septiembre de 2025. La producción cuenta con veinte episodios y promete mantener a los espectadores al borde de la tensión desde el primer capítulo.

La trama sigue a Silvia, una mujer en crisis matrimonial, mientras enfrenta la lucha de su hija Isabela contra la adicción a las metanfetaminas. En este contexto adverso, conoce a Sonia, quien llega inesperadamente a su hogar, transformando una visita común en una amenaza que pondrá en riesgo a toda la familia.

Sonia no llega sola: trae un plan oculto para vengarse del hombre que considera responsable de sus desgracias. A medida que los secretos y deseos ocultos salen a la luz, la serie se convierte en un juego de intrigas y giros inesperados que mantendrá a la audiencia atrapada.

Producción, estilo y reparto

“La Huésped” combina thriller psicológico con erotismo, una mezcla que ha atraído a seguidores del género en los últimos años. Filmada en Colombia, la serie promete imágenes cargadas de tensión, personajes complejos y oscuros, y situaciones que exploran lo que escondemos cuando creemos estar “seguros”.

El reparto mezcla actores consolidados y talentos emergentes. Laura Londoño interpreta a Silvia, una mujer vulnerable, contradictoria y fuerte, cuya historia refleja la lucha entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser. Su interpretación muestra humanidad y credibilidad, equilibrando fragilidad y determinación.

Carmen Villalobos da vida a Sonia, el personaje que altera la estabilidad de Silvia. Lo que parece una visita inesperada pronto se convierte en amenaza, y Villalobos aporta oscuridad, ambigüedad moral y carga dramática, sin caer en la maldad gratuita, convirtiéndola en la villana perfecta para la historia.

Jason Day interpreta a Lorenzo, esposo de Silvia y candidato a Fiscal General. Su personaje enfrenta tensiones dobles: personales, familiares y sociales. Entre un matrimonio roto, la hija con adicciones y la llegada de Sonia, Day debe reflejar conflictos morales, políticos y emocionales, mostrando cómo las decisiones privadas tienen repercusiones públicas.

Con veinte episodios, “La Huésped” está diseñada para disfrutarse en varios días, permitiendo que el desarrollo de los personajes y la tensión creciente atrapen al público sin pausa. La combinación de thriller, drama y erotismo crea un producto de primer nivel, con escenas que exploran los rincones más oscuros del alma humana.

La serie promete mantener el interés de los espectadores gracias a sus giros, actuaciones sólidas y una narrativa que mezcla venganza, secretos y emociones a flor de piel. La producción de Netflix refleja el auge de las series latinoamericanas de calidad internacional, consolidando a Colombia como un referente del género.

“La Huésped” llega el 24 de septiembre, y su mezcla de tensión, erotismo y complejidad narrativa la convierte en un estreno imprescindible para los amantes de los thrillers psicológicos, marcando un hito dentro de la oferta de ficción latinoamericana en plataformas de streaming.

