La ‘Silla Manteña’ tiene su espacio en el Museo de Historia Natural

Los ecuatorianos de la Gran Manzana -y particularmente los oriundos de Manabí- tienen otro motivo por el cual sentirse orgullosos. Este lunes, el Museo de Historia Natural realizó una celebración en homenaje a la ‘Silla Manteña’ que ocupa un espacio junto a otras tantas otras piezas que relatan la cultura ancestral latinoamericana.

“La historia no se guarda, se la comparte, se la honra”, dijo Marciana Valdivieso, la alcaldesa de Manta que vino a Nueva York precisamente para estar presente en el acto impulsado por el Comité Cívico de la Memoria Histórica de la ciudad del mismo nombre, que tuvo como objeto dar a conocer el lanzamiento de una página web y código QR para destacar la escultura en el Museo, marcando una nueva etapa de colaboración.

“Esta silla es el símbolo de nuestro poder, de nuestra identidad y de lo felices que somos cuando vivimos en comunidad. Esta silla es mucho más que un símbolo de piedra, es el símbolo de la lucha cultural que hemos emprendido todos, diciéndole al mundo entero que Manta tiene historia y que no vamos a dejar que se muera en el olvido”, agregó la funcionaria durante el acto al que asistieron las autoridades diplomáticas como el Embajador José Sandoval, Cónsul de Ecuador en Nueva York, y otras personalidades de la comunidad.

Funcionarios, diplomáticos y promotores de la cultura asistieron al evento impulsado por el Comité Cívico de la Memoria Histórica de Manta. Crédito: Impremedia

Por su parte, el activista cultural Vladimir Zambrano fue el encargado de hacer un repaso histórico sobre la cultura manteña y el significado de la “Silla Manteña”, una escultura ancestral tallada en piedra.

“La cultura manteña floreció entre el 600 y 1,535 después de Cristo como una confederación de señoríos, una liga de mercaderes, con un alto grado de cooperación para enfrentar los embates de la naturaleza”, explicó Valdivieso, tras agregar que los manteños se destacaron por sus destrezas en la agricultura mediante albarradas de razas de cultivos y pozos de piedra.

También dijo que de los registros históricos se desprende que fueron expertos ceramistas, orfebres, pescadores y navegantes. “Construyeron corrales marinos de piedra, los más grandes de pesca pasiva conocidos. En sus tumbas se hallaron ornamentos de conchas como símbolo de riqueza”, recordó.

Según Valdivieso, se sabe que aproximadamente a partir del 1,100 DC empezaron en este sector de la costa ecuatoriana la construcción de las sillas de piedra en forma de U. “Piezas que nos asombran y aún nos interrogan por su uso”.

La escultura puede apreciarse en el segundo piso. Visite https://www.amnh.org/content/search?SearchText=Silla+Mantena