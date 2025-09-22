Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 22 de septiembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 22 de septiembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 22 de septiembre

Los números ganadores son: 07 09 13 14 19 20 37 38 47 51 53 54 56 57 63 64 68 70 71 73

Números ganadores de Numbers del lunes 22 de septiembre

Combinación mediodía: 08 06 02

Combinación noche: 02 06 04

Números ganadores de Win 4 del lunes 22 de septiembre

Combinación mediodía: 07 03 08 06

Combinación noche: 09 00 03 07

Números ganadores de Take 5 del lunes 22 de septiembre

Combinación mediodía: 01 02 14 16 23

Combinación noche: 09 18 22 27 30

Números ganadores de Cash4Life del lunes 22 de septiembre

Los números ganadores son: 03 05 06 10 33

Consejos para mejorar tus opciones de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque existen algunos trucos que ayudan a aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de elegir los números que vas a jugar.

También, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja planear un presupuesto y apegarse a él. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría llevar a dificultades financieras.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar cambian en función del juego, pero generalmente, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería