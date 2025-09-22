Mes de la Herencia Hispana: Campaña solidaria de Macy´s

Nuestra comunidad está en medio de una nueva celebración del Mes de la Herencia Hispana. Como es habitual, esas cuatro semanas de celebración, que comenzaron el lunes pasado, se extenderán hasta el 15 de octubre. Y una vez más, nuestra Hispanic Federation y la legendaria tienda neoyorquina Macy´s han renovado una alianza que hace posible la recaudación de fondos y donaciones que nos ayudan a ayudar a nuestra gente. En este caso, los fondos que se recaudan se orientan a la educación y la capacitación laboral por medio de nuestras iniciativas CREAR Futuros y la Campaña de Equidad Digital.

Otro aspecto de la campaña solidaria de Macy´s en este Mes de la Herencia Hispana que quiero destacar es que esa tienda por departamentos, que opera también en línea, aprovecha la oportunidad para anunciar y destacar a las firmas latinas cuyos productos y servicios ofrece.

“En el nombre CREAR Futuros”, señala Perla Rodríguez, Directora Senior de Programas de Educación de la Hispanic Federation, “aparte del significado obvio de CREAR, se trata de las iniciales en inglés de Preparación, Logros y Retención para la Universidad. Es decir, que CREAR Futuros está orientada a aumentar el éxito de las y los estudiantes universitarios latinos”.

En la práctica, CREAR Futuros recluta estudiantes latinos calificados en instituciones educativas que participan en la iniciativa para que asesoren, guíen y den apoyo a estudiantes de primer año y a los que son los primeros en sus familias que cursan estudios universitarios. Esa ayuda se refiere a aspectos tan diversos como la tutoría y la consejería sobre ayuda financiera y otros recursos disponibles, entre ellos los que ofrecen las organizaciones que integran nuestra federación.

En cuanto a la Campaña y los Centros de Equidad Digital, se trata de una iniciativa orientada a que las y los integrantes de nuestra comunidad en muchas partes del país tengan ocasión de familiarizarse con el mundo de la computación y las computadoras, y puedan obtener desde las aptitudes digitales más básicas hasta las aptitudes y los conocimientos más complejos.

Esos Centros de Equidad Digital funcionan en organizaciones sin fines de lucro bajo dirección latina, que prestan servicios a nuestra comunidad en diversos estados continentales y en Puerto Rico.

“El motivo principal por el que la federación participa en la Campaña de Equidad Digital es que la población latina, como promedio, se encuentra rezagada con relación a los demás sectores cuando se trata de conocimientos y aptitudes digitales”, explica Peter Michelen, Director de Iniciativas de Fuerza Laboral de la Hispanic Federation. “En las organizaciones comunitarias de la federación y nuestros aliados pueden obtener en un clima fraternal esos conocimientos y aptitudes y, de ser necesario, apoyo y ayuda con otros servicios, desde inmigración hasta violencia doméstica”.

Mediante esta alianza con motivo del Mes de la Herencia Hispana, es posible hacer donaciones en persona en los locales de Macy´s, o a través de su sitio Web.

Una manera de participar en esta campaña del Mes de la Herencia Hispana es haciendo contribuciones cuando compran en las tiendas de esa firma. Pero la forma más rápida y directa es a través del sitio Web de Macy’s. Allí encontrarán diversos productos de marcas y firmas latinas, y podrán realizar donaciones de 1, 5, 10, 25, 50 y 100 dólares.

Además, si visitan esa página podrán ver los testimonios de jóvenes de nuestra comunidad que participaron y participan en CREAR Futuros, así como los datos de las firmas latinas que abastecen a Macy´s de productos y servicios.

Y para saber más sobre otros aspectos de la Hispanic Federation, pueden visitar nuestro sitio Web, o llamarnos al (866) HF AYUDA o al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 35to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation



