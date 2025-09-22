Netanyahu advierte que Israel necesita destruir el eje iraní en el nuevo año judío

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que “destruir el eje iraní” es una prioridad a partir del Año Nuevo Judío, así lo declaró a través de un videomensaje distribuido por su Oficina, tras una reunión con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

El líder israelí subrayó que la ofensiva israelí se extiende más allá de Gaza. El mandatario declaró que Israel está decidido a alcanzar sus “objetivos de guerra” no solo en Gaza, sino también “en otros frentes”. Además, calificó la próxima etapa como potencialmente “un año histórico para la seguridad de Israel”.

“Estamos en medio de una lucha en la que estamos venciendo a nuestros enemigos y debemos destruir el eje iraní, y está en nuestras manos”. Finalizó su mensaje deseando un año de “seguridad, victoria y unidad”, expresó Netanyahu.

Hostilidades recientes con Irán

El discurso de Netanyahu se produce meses después de una escalada significativa en las tensiones entre Israel e Irán. El 13 de junio de 2025, Israel atacó varias instalaciones nucleares y militares en Irán, argumentando que Teherán estaba cerca de producir armas atómicas. Nueve días después, Estados Unidos también llevó a cabo ataques con bombarderos B-2.

Esta ofensiva desató una guerra de doce días que dejó un saldo de más de un millar de iraníes muertos y una treintena de víctimas israelíes.

Irán cancela desfiles militares por “amenazas de seguridad”

Mientras tanto, Irán anunció la cancelación de los desfiles militares anuales, una tradición para conmemorar la Semana de la Defensa Sagrada. La decisión se tomó debido a las “amenazas de seguridad” tras el reciente conflicto de 12 días con Israel y la tensión en aumento con las naciones occidentales por el programa nuclear del país.

El general de brigada Mazaher Majidi, comandante de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Hamedán, explicó que la suspensión de los desfiles busca evitar grandes concentraciones de personas.

Según un informe del Club de Jóvenes Periodistas (YJC), Majidi declaró: “Cada año, en el primer día de la Semana de la Defensa Sagrada, hemos tenido el honor de realizar desfiles militares. Este año, debido a las amenazas emergentes, se decidió evitar concentraciones masivas”.

En lugar de las tradicionales marchas, las Fuerzas Armadas de Irán redirigirán sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la preparación militar. El alto mando militar afirmó que esta medida se toma para prepararse “ante posibles agresiones externas”.

Con información de EFE

