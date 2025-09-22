Nueva York: el tiempo para hoy lunes 22 de septiembre

¿Cómo deberías vestirte para salir este lunes en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 5% durante el día y del 25% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:43 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:53 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 81 grados Fahrenheit (19 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 51% por la mañana, 55% por la tarde y 51% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.