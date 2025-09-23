Cuidador de animales de Oklahoma muere al ser atacado por un tigre durante actuación

Una investigación se encuentra en marcha alrededor de las causas que llevaron a la muerte de Ryan Easley, un cuidador de animales que murió tras ser atacado por un tigre en una reserva de Oklahoma.

Ryan Easley, de 37 años, propietario de la reserva de tigres Growler Pines, sufrió el fatal incidente el sábado, cuando se encontraba en medio de una actuación ante una audiencia.

A través de un comunicado, el sheriff del condado de Choctaw, Terry Park, precisó que el animal, al que Easley había criado desde cachorro, lo atacó, provocando su muerte, informó ABC News.

El ataque tuvo lugar hacia el final de un espectáculo público. El sheriff Park afirmó que “Ocurrió hacia el final de un programa en el que hubo gente que presenció el incidente”. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente, pero Easley fue declarado muerto al llegar al lugar.

El sheriff añadió que “Nadie sabe, salvo Dios, qué llevó al tigre a atacar al entrenador”. Testigos del ataque incluyeron a la esposa y la hija pequeña de Easley, quienes lograron guiar al animal a una jaula separada una vez que se alejó. El cuerpo de la víctima fue trasladado para una autopsia en la Oficina del Médico Forense del estado.

Growler Pines se expresó tras la muerte de Easley

La reserva Growler Pines confirmó la trágica noticia a través de su página de Facebook. El comunicado oficial expresó: “Con profundo pesar confirmamos la trágica pérdida de Ryan Easley, quien perdió la vida en un accidente que involucró a un tigre bajo su cuidado…”.

“Ryan era un apasionado defensor de la conservación de la vida silvestre. Su amor por los animales, especialmente por los grandes felinos, era evidente en cada aspecto de su vida”, continuó la declaración sobre Easley.

Easley y su vocación por proteger a los animales

El comunicado destacó además que Easley dedicó su vida a la protección y el cuidado de estos magníficos animales, y que creía en la misión de Growler Pines de “brindar un hogar seguro y enriquecedor para los animales bajo su cuidado”. Apuntó que esta reserva era su vocación, pasión y propósito en su vida.

La organización Humane World for Animals indicó que Easley había adquirido tigres del ex operador de zoológicos “Joe Exotic”. La directora de vida silvestre cautiva, Laura Hagen, declaró que “La muerte de Ryan Easley fue una tragedia triste y evitable, y esperamos que sirva como recordatorio del peligro y la crueldad de otros operadores que todavía utilizan animales salvajes peligrosos para el entretenimiento”.

