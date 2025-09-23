Experto revela mensaje secreto que Coca-Cola esconde en su logo

El logotipo de Coca-Cola es uno de los más reconocidos del mundo, pero un detalle oculto acaba de llamar la atención de consumidores y expertos.

A pesar de que la compañía ha modificado sus recetas con el paso del tiempo, su imagen visual se ha mantenido prácticamente intacta desde hace más de cinco décadas.

Richard Lau, presidente de LOGO.com, explicó que los negocios no pueden pasar por alto el valor que tiene un gran logotipo, pues son la conexión entre una empresa y los clientes potenciales, y lo que los consumidores recordarán más.

En este sentido, Lau reveló que la segunda “C” del logotipo de Coca-Cola es más que una simple letra: su trazo alargado está diseñado para parecer una sonrisa.

Según Lau, este recurso gráfico genera de manera inconsciente una asociación positiva entre la marca y los sentimientos de felicidad y alegría.

“Este mensaje sutil puede pasar desapercibido, pero subconscientemente crea una asociación positiva con la marca en la mente de los consumidores”, aseguró.

El logotipo que conocemos hoy fue introducido en 1969, cuando se presentó dentro de una caja roja, con la tipografía característica y la famosa ‘Dynamic Ribbon Device’, una franja blanca que simula un movimiento ondulante.

La propuesta original fue de Frank Mason Robinson, uno de los primeros publicistas de la compañía.

La revelación surge en un momento en que Coca-Cola también anunció un cambio importante en su portafolio de productos: este otoño lanzará en Estados Unidos una versión de la bebida endulzada con azúcar de caña, siguiendo la fórmula que ya se usa en México y varios países europeos.

El cambio, sin embargo, implicará ajustes significativos en las cadenas de suministro, pues en el mercado estadounidense la compañía ha recurrido históricamente al jarabe de maíz por su menor costo.

Lo que parece claro es que, aunque la receta evolucione, el icónico logotipo con su ‘sonrisa escondida’ seguirá intacto y seguirá siendo un emblema de reconocimiento mundial.

