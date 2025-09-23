Vacunas y autismo: lo que dice la OMS tras las afirmaciones de Trump

No existe un vínculo comprobado de que el paracetamol o las vacunas causen autismo, afirmó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras los comentarios de Donald Trump afirmando lo contrario. “Las vacunas no causan autismo”, dijo el vocero de la OMS, Tarik Jasarevic.

El portavoz del organismo dijo a la prensa que, si bien algunos estudios observatorios han sugerido una posible asociación entre el autismo y el acetaminofén o paracetamol, otros “no han demostrado tal relación”. “Las pruebas siguen siendo inconsistentes”, añadió. En cuanto a las vacunas, afirmó que no había duda.

Trump, acompañado por su controvertido secretario de Salud, aconsejó ayer limitar el uso del Tylenol (marca comercial del paracetamol en Estados Unidos) en mujeres embarazadas y recién nacidos, asociando directamente el medicamento como causante de autismo, pese a que el sector médico califica el fármaco como seguro.

Jasarevic rechazó esta idea, aunque incidió, no obstante, en que la ingesta de cualquier medicamento, en particular por parte de una mujer embarazada, debe hacerse bajo prescripción médica.

Defensa del calendario de vacunación

Jasarevic también hizo referencia a la sugerencia de Trump de espaciar las vacunas en el tiempo y defendió el calendario de vacunación propuesto por la OMS.

“Este calendario es esencial para la salud y el bienestar”, comentó, en un momento en que disminuye la vacunación infantil en todo el mundo.

Y explicó que, cuando los calendarios de inmunización se retrasan, interrumpen o alteran sin una revisión de la evidencia científica, “hay un fuerte aumento del riesgo de infección no solo para el niño, sino también para la comunidad en general”.

Sigue leyendo:

