Reencuentro de dos hermanos se viraliza en TikTok: tenían 4 años sin verse (Video)

Un emotivo reencuentro familiar se convirtió en tendencia en TikTok tras mostrar la reunión de dos hermanos que llevaban cuatro años separados por vivir en países distintos.

Uno residía en Argentina y el otro en España, y gracias a una sorpresa organizada por la hija de uno de ellos, pudieron volver a abrazarse frente a miles de usuarios que quedaron conmovidos con la escena.

El video ya supera los 15 millones de visualizaciones y ha acumulado más de 1.7 millones de “me gusta” en la plataforma.

El reconocimiento por un apretón de manos

La joven ideó un plan para hacer inolvidable el momento. Le pidió a su padre y a su pareja que se sentaran con los ojos vendados, mientras su tío, recién llegado desde España, se acercaba en silencio.

Primero, el padre tocó el brazo de la persona frente a él. Después, al tomar su mano, no tardó en reconocerlo. “Esa mano la conozco”, dijo emocionado, identificando de inmediato a su hermano gracias a la fuerza particular de su apretón.

Ese detalle se volvió uno de los momentos más comentados del video.

Tras confirmarlo, los hermanos se fundieron en un largo abrazo cargado de emoción, reflejando los años de ausencia.

La reunión también dejó espacio para el humor: el recién llegado desde España rompió el llanto con una broma y pidió, como primera petición, que le prepararan “un asadito”, gesto que desató risas entre todos los presentes.

Te puede interesar:

· Hombre recorrió en patineta 13 estados de EE.UU. en 57 días: record Guinness

· Mujer se casa con el hijo del asesino de su madre: “No se parecen”

· Artista de circo sostiene a tres personas con sus dientes: 185 kg, récord mundial