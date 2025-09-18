Hombre recorrió en patineta 13 estados de EE.UU. en 57 días: record Guinness

Atravesar Estados Unidos en patineta parecía una locura, pero para Chad Caruso fue la manera de combinar deporte y superación personal. Su travesía de costa a costa, que abarcó 13 estados y más de 5,000 kilómetros en 57 días, quedó registrada oficialmente como un récord Guinness.

Pero más allá de la marca, también surgió como una experiencia que transformó su vida y la de quienes lo siguieron en el camino.

Así fue la travesía de Chad Caruso: 13 estados en patineta, en 57 días

Caruso salió con lo mínimo: una patineta, una mochila y la determinación de no detenerse. Su ruta lo llevó desde carreteras interestatales hasta desiertos y montañas de los Apalaches.

El 19 de mayo de 2023 alcanzó la meta en Virginia Beach, Virginia, tras 57 días, seis horas y 56 minutos de viaje continuo, según certificó Guinness World Records.

Pero el esfuerzo no fue gratuito: el dolor en sus pies se prolongó casi dos años y actualmente enfrenta una cirugía de rodilla, una consecuencia probable de recorrer tantas millas en tan poco tiempo. Aun así, asegura que volvería a hacerlo.

Tras su hazaña, el estadounidense quiso visibilizar la lucha contra las adicciones y la importancia de la salud mental. Con más de nueve años de sobriedad, comparó su recorrido con el proceso de recuperación: “No es fácil, pero cada paso vale la pena”, expresó.

En el trayecto vivió momentos de soledad, libertad y encuentros inesperados, como el día que conversó con un hombre amish, experiencia que definió como “sincera y honesta”.

La aventura quedó retratada en el documental Across America, disponible en su canal de YouTube y dirigido por su amigo John Testa. El proyecto conserva la esencia íntima del viaje, ya que la mayoría de las escenas fueron grabadas por el propio Caruso.

Y otro detalle que no aparece en la cinta, pero que él recuerda como surrealista, fue cuando Tony Hawk, leyenda del skate, le pidió colgar su patineta en la pared de su casa.