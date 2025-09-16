Artista de circo sostiene a tres personas con sus dientes: 185 kg, récord mundial

El distrito de Songshan, en Taiwán, fue escenario de una hazaña nunca antes vista: el artista circense estadounidense Michael Radiff estableció un nuevo récord mundial al levantar y sostener con sus dientes a tres personas.

El hombre alcanzó un peso total de 185.8 kilogramos, marca reconocida oficialmente por Guinness World Records.

Radiff realizó el acto suspendido boca abajo a gran altura. Para ello utilizó un protector dental especialmente diseñado, unido a correas y una barra metálica, que le permitió cargar el peso de dos mujeres y un hombre.

Según las normas de Guinness, el peso debía elevarse al menos 15 centímetros y mantenerse durante un mínimo de 10 segundos, requisitos que el artista cumplió a la perfección.

Su entrenamiento para levantar 185.8 kg con los dientes

El logro no fue fruto del azar. Radiff ha dedicado años a fortalecer su mandíbula, cuello y zona central del cuerpo con rutinas específicas y ejercicios en posición invertida. Esta preparación le permitió controlar cada movimiento y ejecutar la prueba con la precisión necesaria.

Para dimensionar la magnitud del reto, el peso que sostuvo equivale al de un gorila adulto o un reno macho, animales que rondan los 181 kg.

El récord previo pertenecía a la húngara Loretta Antal, quien en enero de 2024 levantó 130 kg durante una transmisión televisiva en Milán. Radiff no solo la superó, sino que elevó la marca por más de 55 kg, colocando la vara más alta en esta singular disciplina.

Dentro del libro del Récord Guinness se incluyen otroas marcas de fuerza. Por ejemplo: levantar 80 kg con los dedos de los pies, 13 kg con la lengua o más de 63 kg con la barba.

