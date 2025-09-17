Mujer se casa con el hijo del asesino de su madre: “No se parecen”

El 14 de febrero de 2023 quedó marcado como el día más oscuro en la vida de Nicole Brammer. Su madre, Ilene Gowan, fue asesinada por su pareja, Ivan Brammer, en Council Bluffs, Iowa.

En aquella fecha, el hombre la estranguló y abandonó su cuerpo en una zanja, un crimen que conmocionó a la comunidad y que terminó con una condena de 50 años de prisión.

Pero meses después, la tragedia dio un giro inesperado: Nicole se casó con Justin, el hijo del asesino de su madre.

El sujeto mató a su pareja y le robó todo el dinero

Ilene, la madre de Nicole, había conocido a Ivan en 2021. Al comienzo parecía una relación estable, pero pronto aparecieron los celos y el control excesivo. Aunque se separaron, ella volvió convencida de que él había cambiado.

Sin embargo, tras una fuerte discusión Ilene desapareció. Doce días después, su cuerpo fue hallado bajo la nieve.

La investigación reveló que Ivan la había estrangulado con el cierre de su campera y robado dinero de su caja fuerte. En enero de 2024 fue condenado por homicidio en segundo grado, manipulación de un cadáver y robo.

El amor en medio de la tragedia

A pesar de la condena, Nicole y Justin encontraron un vínculo que los unió en medio del dolor. Ambos se habían conocido durante la relación de sus padres y, tras el juicio, el contacto se volvió más cercano.

“Justin no es su padre, es completamente distinto y está tan horrorizado como yo por lo que hizo Ivan”, explicó Nicole al diario The Sun, que hoy lleva el apellido Brammer.

Para ella, su historia es la prueba de que el amor puede superar incluso las circunstancias más duras y que no está dispuesta a cargar a Justin con las culpas de un crimen que no cometió.